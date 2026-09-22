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Футбол

Ювентусу грозит наказание за отказ фанатов почтить память легенды Интера

Тифози "бьянконери" демонстративно проигнорировали минуту молчания по Сандро Маццоле.
Сегодня, 14:29       Автор: Игорь Мищук
Минута молчания в память о Сандро Маццоле / Getty Images
Минута молчания в память о Сандро Маццоле / Getty Images

Перед началом матча пятого тура Серии А, в котором Ювентус принимал Аталанту (2:0), случился скандал, который может обернуться для туринского клуба дисциплинарными санкциями.

Инспекторы Федеральной прокуратуры Итальянской федерации футбола (FIGC) отметили в своем отчете, что часть фанатов "бьянконери" проигнорировала минуту молчания в память о бывшем игроке Интера и сборной Италии Сандро Маццоле, который умер 19 сентября в возрасте 83 лет.

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Некоторые болельщики Ювентус отказались почтить память легендарного итальянского футболиста, демонстративно повернувшись спиной к полю и начав скандировать во время минуты молчания имена бывших игроков своего клуба.

Как сообщает Tuttosport, теперь инцидент рассмотрит спортивный судья итальянской федерации, который оценит возможную ответственность клуба и определит дисциплинарные последствия для "бьянконери".

Отмечается, что из-за поведения болельщиков туринскому клубу может грозить как денежный штраф, так и закрытие фанатской трибуны.

Сам Ювентус уже отреагировал на инцидент, попытавшись дистанцировался от фанатов и заявив, что ни одно соперничество не может оправдать неуважение во время минуты молчания.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса успешно перенес операцию после перелома пальца.

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