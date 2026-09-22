Довбик после исключения из заявки сборной возобновил тренировки в общей группе Болоньи

Украинский нападающий вернулся к полноценной работе в клубе после травмы.

Украинский форвард Болоньи Артем Довбик вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения.

Итальянский клуб на своем официальном сайте сообщил, что накануне 29-летний украинец провел тренировочное занятие вместе с командой.

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"Россоблу" возобновили тренировки в Кастельдеболе после начала трехнедельной паузы в чемпионате, связанной с матчами сборных. Игроки прошли серию индивидуальных тестов на физическую готовность, после чего перешли к технико-тактическим упражнениям и двусторонней игре на ограниченном участке поля. Артем Довбик тренировался вместе с партнерами по команде", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что из-за мышечного дискомфорта Довбик пропустил два последних матча Болоньи перед международной паузой против Наполи (0:1) и Торино (1:1).

В текущем сезоне украинец принял участие в трех поединках "россоблу", отличившись одним голом.

Ранее Довбик попал в заявку сборной Украины на предстоящие матчи Лиги наций, однако позже стало известно, что форвард Болоньи не сможет сыграть за национальную команду из-за травмы, а в составе его заменил нападающий Полесья Игорь Краснопир.

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