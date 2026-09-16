Болонья официально сменила главного тренера

Болонья объявила об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

Вместо него новым наставником "россоблу" был назначен Раффаэле Палладино.

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Как сообщает официальный сайт клуба, 42-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2029 года и сегодня приступит к выполнению своих обязанностей.

Ранее Палладино работал с Монцой, Фиорентиной и Аталантой.

Под руководством Тедеско Болонья провела всего четыре матча, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью. На данный момент команда с одним баллом расположилась на 16-м месте в турнирной таблице Серии А.

Напомним, что за Болонью на правах аренды из Ромы выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее тренер Болоньи подтвердил информацию о повреждении Довбика.

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