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Футбол

Тренер Болоньи подтвердил информацию о повреждении Довбика

Украинский нападающий точно не сыграет в ближайшем матче Серии А с Наполи.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Болоньи Доменико Тедеско подтвердил, что украинский нападающий Артем Довбик испытывает проблемы со здоровьем.

По словам наставника "россоблу", украинец не сможет помочь команде в ближайшем матче четвертого тура Серии А против Наполи, который состоится в воскресенье, 13 сентября.

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"Да, Дзортеа и Довбик не будут с нами, как и Орсолини и Эль-Аззузи. Довбик ощутил небольшой дискомфорт. Это не травма, но мы не можем подвергать риску его здоровье, поэтому медицинский персонал решил не рисковать им в предстоящем матче. Артем согласился с этим решением", - приводит слова Тедеско TMW.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за Болонью три матча и отличился одним забитым мячом.

Ранее Довбик оценил свой дебютный гол за Болонью.

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