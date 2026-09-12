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У Гарсии изъяли яйца перед финальной пресс-конференцией

Американский боксер решил потролить Конора Бенна перед титульным поединком.
Сегодня, 15:44       Автор: Сергей Носенко
Гарсия - Бенн / Getty Images
Гарсия - Бенн / Getty Images

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал историю, которая произошла накануне боя между чемпионом WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией и британцем Конором Бенном. По словам Уайта, служба безопасности обнаружила в карманах Гарсии два яйца непосредственно перед официальными мероприятиями.

"Накануне взвешивания мы нашли два яйца в карманах Райана. Это не осталось незамеченным моей службой охраны. Мне сказали: "У него в карманах два яйца. Что мне делать?" Я ответил: "Заставь его отдать их. Любой ценой вытащи яйца из его кармана". Мы точно не хотели, чтобы он ударил Конора", – рассказал Уайт.

Впрочем, даже после конфискации Гарсия нашел способ продлить троллинг. Во время финальной пресс-конференции американец демонстративно достал вареное яйцо, почистил его и съел, параллельно оскорбляя своего будущего соперника.

Причина яичного троллинга связана со скандальной историей Бенна. В 2022 году его бой против Криса Юбенко-младшего отменили после положительных допинг-тестов британца на кломифен. Впоследствии WBC оправдала Бенна, предположив, что аномальные показатели могли быть связаны с чрезмерным употреблением яиц. Сам боксер заявлял, что ел по 35–40 яиц в неделю.

В феврале 2025 года Юбэнк-младший также использовал эту историю для провокации: во время пресс-конференции он разбил сырое яйцо об лицо Бенна.

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