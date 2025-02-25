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Юбэнк-младший разбил яйцо об лицо Бенна во время битвы взглядов

Первая встреча завершилась скандалом.
Сегодня, 22:40
Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн / Getty Images
Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн / Getty Images

Британский боксер первого среднего веса Конор Бенн (23-0, 14 KO) проведет поединок против чемпион IBO в среднем весе Криса Юбэнка-младшего (34-3, 25 КО).

Спортсмены встретились на пресс-конференции, где провели первую битву взглядов.

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Юбэнк ударил Бенна по лицу, разбив на нем яйцо.

Бой пройдет 26 апреля в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Свой последний бой Юбэнк провел в октябре 2024 года, победив Шеремету. Бенн последний раз выходил в ринг в феврале прошлого года, победив Петера Добсона.

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