Промоутер Дюбуа назвал имена потенциальных соперников

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился планами по поводу его следующего боя после срыва поединка против Джозефа Паркера.

По словам представителя британского боксера, они рассматривают варианты с проведением реваншей с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком или экс-чемпионом Энтони Джошуа.

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"Посмотрим, каким будет следующий шаг Дюбуа. Но я думаю, что это будет либо Усик в поединке за все четыре пояса, либо, возможно, Эй Джей.

Нам придется решить это на следующей неделе или около того. Мы обсудим варианты как команда и примем решение. Мнение каждого важно, но самое важное - это точка зрения Даниэля. Потому что он тот, кому выходить в ринг, и он принимает окончательное решение", - приводит слова Уоррена Boxing News 24/7.

Ранее промоутер Джошуа озвучил главную цель своего подопечного.

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