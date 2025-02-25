iSport.ua
Русский Українська

Промоутер Дюбуа назвал имена потенциальных соперников

Британский чемпион IBF рассматривает два варианта.
Сегодня, 16:33
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился планами по поводу его следующего боя после срыва поединка против Джозефа Паркера.

По словам представителя британского боксера, они рассматривают варианты с проведением реваншей с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком или экс-чемпионом Энтони Джошуа.

Читай также: "Я готов": Усик озвучил имя приоритетного соперника

"Посмотрим, каким будет следующий шаг Дюбуа. Но я думаю, что это будет либо Усик в поединке за все четыре пояса, либо, возможно, Эй Джей.

Нам придется решить это на следующей неделе или около того. Мы обсудим варианты как команда и примем решение. Мнение каждого важно, но самое важное - это точка зрения Даниэля. Потому что он тот, кому выходить в ринг, и он принимает окончательное решение", - приводит слова Уоррена Boxing News 24/7.

Ранее промоутер Джошуа озвучил главную цель своего подопечного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Многие люди назовут меня сумасшедшим": Стивенсон нашел способного победить Усика "Многие люди назовут меня сумасшедшим": Стивенсон нашел способного победить Усика
"План не изменился": Промоутер озвучил главную цель Джошуа "План не изменился": Промоутер озвучил главную цель Джошуа
"Я готов": Усик озвучил имя приоритетного соперника "Я готов": Усик озвучил имя приоритетного соперника
Мората назвал причину, почему перешел в Милан из Атлетико Мората назвал причину, почему перешел в Милан из Атлетико

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа18:50
Мората назвал причину, почему перешел в Милан из Атлетико
Европа18:36
"Легенды делают то, что хотят": Анчелотти высказался о будущем Модрича
Европа18:25
Тренер Бенфики назвал статус Трубина в команде
Украина18:00
Трансферы УПЛ: Черноморец арендовал игрока Шахтера
Украина17:50
"Я никогда не отказывался": Судаков назвал чемпионат, в который хочет перейти
Европа17:48
Довбик продолжает тренироваться по индивидуальной программе
17:20
Экстра-лига по футзалу: Aurora разбила Athletic, Сухая Балка сыграет с Соколом, матчи ХИТа и Урагана
Бокс16:58
"Может случиться с каждым": Баколе оценил последствия поражения от Паркера
Бокс16:33
Промоутер Дюбуа назвал имена потенциальных соперников
Биатлон15:59
Тренер биатлонной сборной избил лидера команды на чемпионате мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK