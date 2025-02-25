"План не изменился": Промоутер озвучил главную цель Джошуа

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, высказался о планах своего подопечного после срыва потенциального боя против победителя поединка между обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

По словам представителя британского боксера, главная цель его клиента осталась неизменной - снова стать чемпионом до завершения карьеры.

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"План Джошуа не изменился. Прежде чем уйти на пенсию, он хочет снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе, трехкратным чемпионом. Поэтому он будет преследовать того, у кого есть пояс.

Послушайте, Джошуа никогда не откажется от боя - он не такой. Я понимаю, что все хотят знать о следующих шагах Эй Джея, но мы еще не говорили с ним об этом", - приводит слова Хирна BoxingNews.

Ранее Энтони Джошуа признался, верит ли он в завершение карьеры Тайсоном Фьюри.

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