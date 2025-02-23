Непередаваемые эмоции: Усик в компании Джошуа ярко отреагировал на быструю победу Паркера

Новозеландцу хватило двух раундов, чтобы разобраться с конголезцем.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер одержал быструю победу над Мартином Баколе, который стал заменой обладателю титула IBF Даниэлю Дюбуа.

Новозеландец уже во втором раунде разобрался с соперником, который принял бой на коротком уведомлении, вынудив тренера конголезского боксера остановить поединок после падения его подопечного.

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Этот вечер бокса в Саудовской Аравии посетили обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион Энтони Джошуа и не скрывали ярких эмоций от увиденного.

Напомним, что в рамках этого боксерского шоу Агит Кабайел неожиданно нокаутировал Чжана Чжилея, а Усик "короновал" нового временного чемпиона.

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