Усик покинул вечер бокса в Саудовской Аравии перед реваншем двух россиян

Украинский чемпион ушел с арены после боев андеркарда.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил боксерское шоу на Venue Riyadh Season в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Украинский боксер присутствовал на боях андеркарда, в частности, вручил пояс новому временному чемпиону WBC WBC Агиту Кабайелу, который одолел Чжана Чжилея.

Понаблюдав за поединком Джозефа Паркера и Мартина Баколе, в котором новозеландец быстро разобрался с соперником, Усик покинул арену перед основным боем, в котором должны были встретиться два россиянина.

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Напомним, что Дмитрий Бивол взял реванш у Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом.

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