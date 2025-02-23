iSport.ua
Русский Українська

Усик покинул вечер бокса в Саудовской Аравии перед реваншем двух россиян

Украинский чемпион ушел с арены после боев андеркарда.
Сегодня, 07:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил боксерское шоу на Venue Riyadh Season в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Украинский боксер присутствовал на боях андеркарда, в частности, вручил пояс новому временному чемпиону WBC WBC Агиту Кабайелу, который одолел Чжана Чжилея.

Понаблюдав за поединком Джозефа Паркера и Мартина Баколе, в котором новозеландец быстро разобрался с соперником, Усик покинул арену перед основным боем, в котором должны были встретиться два россиянина.

Читай также: Паркер быстрым нокаутом одолел Баколе

Напомним, что Дмитрий Бивол взял реванш у Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

Кабайел неожиданно нокаутировал Чжилэя: Усик "короновал" нового временного чемпиона Кабайел неожиданно нокаутировал Чжилэя: Усик "короновал" нового временного чемпиона
"Бой с ним - это вершина пирамиды": Чжилей оценил свои шансы против Усика "Бой с ним - это вершина пирамиды": Чжилей оценил свои шансы против Усика
"Мы все ждем, что он сделает": Британский боксер нацелился на титул Усика "Мы все ждем, что он сделает": Британский боксер нацелился на титул Усика
Усик ответил, готов ли дать реванш Чисоре Усик ответил, готов ли дать реванш Чисоре

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла женскую эстафету, Норвегия забрала "золото" среди мужчин
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Украина09:55
УПЛ: Оболонь примет Ворсклу, Александрия встретится с Зарей, а Динамо - с Карпатами
НХЛ09:48
НХЛ: Флорида уступила Сиэтлу, Виннипег обыграл Сент-Луис, победы Далласа, Торонто и Вегаса
НБА08:59
НБА: Лейкерс одержали победу над Денвером, Юта без Михайлюка одолела Хьюстон
Европа08:25
Футбол сегодня: Динамо - Карпаты и еще два матча УПЛ, Манчестер Сити - Ливерпуль, Реал - Жирона, поединки Наполи, Ювентуса и Баварии
Бокс07:58
Усик покинул вечер бокса в Саудовской Аравии перед реваншем двух россиян
Бокс07:32
Полутяжелый дивизион получил нового абсолютного чемпиона
Бокс00:51
Паркер быстрым нокаутом одолел Баколе
Бокс00:34
Стивенсон техническим нокаутом победил боксера на замену в Эр-Рияде
Европа00:19
Барселона дожала Лас-Пальмас и сохранила лидерство в Ла Лиге
Вчера, 23:58
Европа23:58
Интер одержал непростую победу над Дженоа дома
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK