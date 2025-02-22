Кабайел неожиданно нокаутировал Чжилэя: Усик "короновал" нового временного чемпиона

Агит Кабайел одолел китайца Чжана Чжилэя в рамках The Last Crescendo в Эр-Рияде. 32-летний немец нокаутировал оппонента в шестом раунде.

С первых минут 41-летний китайский боксер начал работать первым номером. Впрочем, Кабайел не побоялся уйти с ним в размен ударами. В 4-м раунде Чжилэй пропустил два апперкота в голову, но удержался на ногах и отправил оппонента на пол в следующем.

Кабайел, однако, быстро поднялся из нокдауна и перешел в контрнаступление. В шестом раунде немецкий боксер несколько раз достал китайца. В конце концов Чжилэй не выдержал шквал атак соперника и не смог продолжить бой.

Кабайел стал новым временным чемпионом WBC в сверхтяжелом весе. Пояс немцу в ринге вручил действующий чемпион по версиям WBA, WBC, WBO и IBF Александр Усик.

Агит Кабайел и Александр Усик / скриншот трансляции

К слову, ранее Смит по очкам победил Буатси в Эр-Рияде.

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