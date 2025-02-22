Смит уверенно победил Буатси по очкам в Эр-Рияде

34-летний Каллум Смит победил на три года моложе Джошуа Буатси. Британец ганского происхождения проиграл по единогласному решению судей (110:119, 113:115, 112:116).

В начале поединка активнее был Буатси. Он начал работать джебом, а в 3-м раунде поймал Смита апперкотом. В четвертой же трехминутке англичанин получил рассечение у правого глаза.

Повреждение, однако, придало Смиту уверенность. Он перехватил инициативу и втянул оппонента в настоящую "зарубу". В конце концов Буатси хуже выглядел в финальных раундах и уступил сопернику по очкам.

Смит получил пояс временного чемпиона WBO. Ранее у него были титулы WBA и The Ring, но отдал их Канело Альваресу в 2020 году. В прошлом году английский боксер проиграл Артуру Бетербиеву бой за пояса WBC, IBF и WBO.

К слову, украинец Богачук выбрал приоритетного соперника на следующий поединок.

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