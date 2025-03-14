Гвоздик бросил вызов временному чемпиону WBO

37-летний Александр Гвоздик выбрал приоритетного соперника. Украинец готов выйти в ринг против британского боксера Каллума Смита, сообщает ESNEWS.

"Я стану чемпионом мира. Каллум, ты отличный боец. Давай устроим бой и увидим, кто из нас лучше. Я тебя уважаю, но это бизнес", – заявил Гвоздик.

Украинский боксер прошлым летом проиграл американцу Давиду Бенавидесу титульный бой по версии WBC. Смит же в феврале одолел соотечественника Джошуа Буатси по решению судей. Британец получил титул временного чемпиона WBO.

К слову, ранее Фьюри отреагировал на назначение поединка Паркера против Усика.

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