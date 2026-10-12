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Британец получил шанс побить россиянина

Дмитрий Бивол проведет защиту чемпионских титулов против британца Каллума Смита
Сегодня, 17:03       Автор: Сергей Носенко
Каллум Смит / Getty Images
Каллум Смит / Getty Images

Поединок запланирован на 12 декабря и пройдет в Екатеринбурге.

Бой организуют RCC Boxing и Matchroom, а трансляцию обеспечит DAZN. Соперники договорились о поединке еще в августе, однако его официальное утверждение затянулось почти на два месяца.

На кону должны стоять чемпионские пояса Бивола по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. Ранее WBO отказалась санкционировать защиту россиянина против Майкла Айферта, которая состоялась в мае на той же арене, из-за продолжающегося российского вторжения в Украину. Тогда бой прошел без статуса титульного по версии WBO.

Каллум Смит последний раз выходил на ринг в феврале 2025 года, когда победил соотечественника Джошуа Буатси и завоевал временный титул WBO. После этого британец должен был встретиться с Давидом Моррелем, но снялся с поединка из-за травмы ребра.

Бивол также пропустил значительную часть прошлого и нынешнего сезонов из-за проблем со здоровьем. В феврале 2025 года он взял реванш у Артура Бетербиева, а после операции на спине вернулся на ринг в мае 2026-го и победил немца Михаэля Айферта. В июле россиянину потребовалась еще одна операция — на левом локте.

Теперь Смит получит возможность отобрать чемпионские пояса у Бивола и стать чемпионом мира в полутяжелом весе.

Напомним, на днях чемпион мира потерял два пояса после трех нокдаунов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Каллум Смит Дмитрий Бивол

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