Полутяжелый дивизион получил нового абсолютного чемпиона

В Саудовской Аравии состоялся реванш между двумя представителями россии абсолютным чемпионом полутяжелого веса Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО), прикрывающимся флагом Канады, и уроженцем Кыргызстана Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО).

Бой прошел на Venue Riyadh Season в столице этой ближневосточной страны Эр-Рияде, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Читай также: Стивенсон техническим нокаутом победил боксера на замену в Эр-Рияде

Поединок продлился все 12 раундов, а победу решением большинства судей со счетом 114-114, 116-112, 115-113 одержал Бивол, взяв у Бетербиева реванш за поражение в первом бою и став новым абсолютным чемпионом дивизиона.

Напомним, что в рамках этого вечера бокса Джозеф Паркер быстрым нокаутом одолел Мартина Баколе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!