iSport.ua
Русский Українська

Полутяжелый дивизион получил нового абсолютного чемпиона

Бивол взял реванш у Бетербиева.
Сегодня, 07:32
Бивол победил Бетербиева / Getty Images
Бивол победил Бетербиева / Getty Images

В Саудовской Аравии состоялся реванш между двумя представителями россии абсолютным чемпионом полутяжелого веса Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО), прикрывающимся флагом Канады, и уроженцем Кыргызстана Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО).

Бой прошел на Venue Riyadh Season в столице этой ближневосточной страны Эр-Рияде, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Читай также: Стивенсон техническим нокаутом победил боксера на замену в Эр-Рияде

Поединок продлился все 12 раундов, а победу решением большинства судей со счетом 114-114, 116-112, 115-113 одержал Бивол, взяв у Бетербиева реванш за поражение в первом бою и став новым абсолютным чемпионом дивизиона.

Напомним, что в рамках этого вечера бокса Джозеф Паркер быстрым нокаутом одолел Мартина Баколе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артур Бетербиев Дмитрий Бивол

Статьи по теме

Бетербиев и Бивол определили абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Бетербиев и Бивол определили абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе
Два боксера выпали с ринга в андеркарде боя Бивол - Бетербиев Два боксера выпали с ринга в андеркарде боя Бивол - Бетербиев
УПЛ: Оболонь примет Ворсклу, Александрия встретится с Зарей, а Динамо - с Карпатами УПЛ: Оболонь примет Ворсклу, Александрия встретится с Зарей, а Динамо - с Карпатами
НХЛ: Флорида уступила Сиэтлу, Виннипег обыграл Сент-Луис, победы Далласа, Торонто и Вегаса НХЛ: Флорида уступила Сиэтлу, Виннипег обыграл Сент-Луис, победы Далласа, Торонто и Вегаса

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла женскую эстафету, Норвегия забрала "золото" среди мужчин
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Украина09:55
УПЛ: Оболонь примет Ворсклу, Александрия встретится с Зарей, а Динамо - с Карпатами
НХЛ09:48
НХЛ: Флорида уступила Сиэтлу, Виннипег обыграл Сент-Луис, победы Далласа, Торонто и Вегаса
НБА08:59
НБА: Лейкерс одержали победу над Денвером, Юта без Михайлюка одолела Хьюстон
Европа08:25
Футбол сегодня: Динамо - Карпаты и еще два матча УПЛ, Манчестер Сити - Ливерпуль, Реал - Жирона, поединки Наполи, Ювентуса и Баварии
Бокс07:58
Усик покинул вечер бокса в Саудовской Аравии перед реваншем двух россиян
Бокс07:32
Полутяжелый дивизион получил нового абсолютного чемпиона
Бокс00:51
Паркер быстрым нокаутом одолел Баколе
Бокс00:34
Стивенсон техническим нокаутом победил боксера на замену в Эр-Рияде
Европа00:19
Барселона дожала Лас-Пальмас и сохранила лидерство в Ла Лиге
Вчера, 23:58
Европа23:58
Интер одержал непростую победу над Дженоа дома
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK