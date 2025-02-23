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Паркер быстрым нокаутом одолел Баколе

Новозеландский боксер легко разобрался с экстренной заменой британцу Даниэлю Дюбуа.
Сегодня, 00:51
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

33-летний Джозеф Паркер уверенно победил конголезца Мартина Баколе. Африканец не смог полноценно заменить подхватившего инфекцию чемпиона IBF.

Новозеландец потратил на разведку всего один раунд. Во второй же трехминутке Паркер начал работать в полную силу. Вскоре фаворит поймал Баколе оверхендом, а продолжить сражение конголезский боксер не смог.

Паркер сохранил титул временного чемпиона WBO. Обладателем чемпионского пояса организации остается Александр Усик. В то же время новозеландец продолжит претендовать на титул IBF Дюбуа.

Кстати, немецкий боксер Кабайел нокаутировал китайца Чжилэя в хевивейте.

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