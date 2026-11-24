Уайлдеру нашли нового соперника на ближайший бой
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) получил нового соперника на ближайший бой вместо Джея Опетаи (31-0, 24 КО).
Австралийского боксера, который ранее снялся с поединка с американцем, заменит конголезский супертяжеловес Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО).
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Бой состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс и станет соглавным событием вечера бокса Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.
"Битва супертяжеловесов продолжается. Мартин Баколе выйдет, чтобы встретиться с Деонтеем Уайлдером в соглавном событии шоу Фьюри - Джошуа", - говорится в сообщении Netflix.
Уайлдер последний раз выходил в ринг в апреле этого года, одолев раздельным решением судей Дерека Чисору.
Баколе свой предыдущий поединок в мае 2025 года против Эфе Аджагбы свел вничью решением большинства.
Ранее Опетая объяснил, почему отказался от боя с Уайлдером.
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