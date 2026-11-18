Джаррелл Миллер сообщил, что с ним уже связывались по поводу поединка.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер выразил готовность заменить Джея Опетаю в бою с Деонтеем Уайлдером в рамках вечера бокса Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа 11 декабря в Кардиффе.

Несмотря на то что он должен 20 декабря выйти в ринг против Тони Йоки, боксер дал понять, что может пересмотреть свои планы, и сообщил, что с ним уже связывались по поводу возможного поединка против "Бронзового бомбардировщика".

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"Итак, ходят слухи, что Деонтей Уайлдер наконец-то хочет со мной подраться. А знаете что? Мне уже позвонили. Теперь присылайте аванс, если вы действительно настроены серьезно. Хватит разговоров, хватит бегать от соперников, давайте уже устроим эту настоящую драку.

Будем откровенны, что андеркард и так был чертовски плохим. Вам нужен Big Baby, чтобы спасти это шоу. Поймите одну вещь: это не просто бокс. Это не дружеский спарринг. Между нами настоящая вражда. Два огромных супертяжеловеса. Два здоровенных болтуна. Один ринг. И целая куча незаконченных дел. 11 декабря? Я готов перевернуть весь этот вечер с ног на голову", - написал Миллер в Instagram.

Ранее Опетая объяснил, почему отказался от боя с Уайлдером.

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