Сборная Сенегала официально снова считается победительницей Кубка африканских наций 2025 года.

Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), удовлетворив апелляцию Федерации футбола Сенегала на решение о технической победе Марокко в финале турнира.

Суд отменил решение апелляционного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF) и восстановил результат финального матча - победу сборной Сенегала со счетом 1:0.

"Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации футбола Сенегала (FSF) против Африканской конфедерации футбола (CAF) и Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) относительно финала Кубка африканских наций 2025 года. Решение апелляционного комитета CAF отменено, а решение дисциплинарного комитета CAF восстановлено. Следовательно, результат финала Кубка африканских наций 2025 года подтвержден (1:0 в пользу Сенегала)", - говорится в заявлении CAS.

Напомним, что в финале КАН-2025 на восьмой компенсированной минуте второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала. Часть сенегальских футболистов в знак протеста покинула поле, из-за чего матч был временно прерван. Позже игроки вернулись, а поединок возобновился. В итоге Марокко пенальти не реализовал, а в дополнительное время Сенегал вырвал победу 1:0.

Позже Марокко подал апелляцию, которая была удовлетворена CAF, а сборной Сенегала присудили техническое поражение со счетом 0:3 из-за того, что команда покинула поле. Титул перешел марокканцам, однако ныне сенегальцы успешно обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде.

Впрочем, сообщается, что Королевская федерация футбола Марокко уже отреагировала на вердикт CAS и готовит свою апелляцию на это решение, намереваясь снова опротестовать результат финала КАН-2025.

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