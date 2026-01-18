Сенегал в драматичном матче выиграл Кубок африканских наций

В воскресенье, 18 января, состоялся финал Кубка африканских наций, в котором сошлись Сенегал и Марокко.

Поединок оказался очень сложным и напряжённым для обеих команд. Хотя и не очень ярким, по край мере сначала.

В первом тайме небольшим преимуществом обладали сенегальцы, которые сумели создать несколько моментов.

Во втором тайме острее в атаке выглядели уже игроки Марокко, также упустившие свои моменты. На последних минутах матча судья зафиксировал фол Диуфа и указал на 11 метров. После этого на стадионе начался хаос.

Футболисты команд устроили несколько стычек, полиции пришлось сдерживать натиск сенегальских болельщиков, а сама сборная демонстративно ушла в раздевалку.

Одним из немногих на поле остался Садио Мане, который и убедил своих товарищей продолжить матч. Браим Диас отправился бить пенальти и паненкой отправил мяч точно в руки Менди. Матч продолжился в экстра-таймах.

После произошедшего накал на поле был безумным. Но ещё ожесточенной Ира стала после гола Сенегала - Гуйе из-за пределов штрафной отправил мяч почти в десятку ворот Буну.

Во втором экстратайме Марокко из последних сил старался спасти мяч, но сил уже не оставалось. Тем более, что Сенегал оборонялся всей командой и все же выиграл Кубок африканских наций.

Сенегал - Марокко 1:0

Гол: Гуйе, 94

