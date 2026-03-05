iSport.ua
Футбол

Манчестер Юнайтед опредил шорт-лист потенциальных тренеров

Три кандидата считаются основными.
Сегодня, 21:15       Автор: Андрей Безуглый
Роберто де Дзерби / Getty Images
Роберто де Дзерби / Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает конкретные кандидатуры на пост главного тренера, утверждает Бен Джейкобс.

В первую очередь журналист сразу опроверг интерес к Карло Анчелотти и Томасу Тухелю. Оба специалиста, вероятней всего, останутся в сборных.

Также куб все еще не скинул со счетов Маурисио Почеттино и Кирана Маккенну.

Также в шорт-листе манкунианцев находятся Роберто де Дзерби, Роберто Мартинес и Юлиан Нагельсманн. Эта тройка пока считается основными претендентами.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Шахтера снова уволили.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


