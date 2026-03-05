iSport.ua
Футбол

Аллегри выставил ультиматум руководству Реала

Итальянец хочет забрать с собой пару игроков.
Сегодня, 19:05       Автор: Андрей Безуглый
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри поставил ультиматум руководству Реала, пишет Tuttosport.

Напомним, что недавно появились слухи об интересе Переса к Аллегри. Президент Реала хочет назначить итальянца главным тренером летом.

Согласно ряду инсайдеров, эта информация соответствует истине. Более того, Аллегри выдвинул Реалу свои собственные требования.

Специалист хочет забрать собой из Милана Луку Модрича и Адриена Рабьо.

При этом хорват, в случае завершения карьеры, может попросту войти в тренерский штаб Аллегри. Настолько высоко специалист ценит качества хавбека.

Ранее также сообщалось, что Родриго определился со своим будущим на фоне травмы.

