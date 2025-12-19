iSport.ua
Аллегри после поражения от Наполи: "Нужно анализировать ситуацию трезво и спокойно"

Разобрал ошибки обороны и атаки.
Сегодня, 10:00       Автор: Валентина Чорноштан
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

В четверг, 18 ноября, состоялся первый полуфинал Суперкубка Италии, в котором Наполи встречался с Миланом. Победителем этой встречи стали "партенопейцы", выигравшие со счетом 2:0.

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды:

Мы столкнулись с сильным Наполи, и это было известно. Мы могли лучше сыграть в двух голевых эпизодах, но одна игра не должна перечеркивать то, что мы сделали за три месяца работы. Нужно анализировать ситуацию трезво и спокойно. Это была хорошо сыгранная игра со стороны обеих команд. Они лучше сыграли в обороне и заслуженно победили.

"Мы достаточно хорошо контролировали мяч, но нужно было лучше атаковать штрафную площадку. Если допустить ошибку, как в первом голе, мы точно могли бы лучше защищаться. Когда в течение трех матчей пропускаешь по два гола, которые можно было бы избежать, нужно понять, как сделать это лучше".

