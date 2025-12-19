iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Вратарь Эдмонтона получил травму в игре против Брюинс

Кноблаух не раскрывает состояние Джерри после игры.
Сегодня, 10:20       Автор: Валентина Чорноштан
Тристан Джерри / Getty Images
Тристан Джерри / Getty Images

Голкипер Эдмонтона в матче против Бостон Брюинс получил травму.

Во время игры Тристан Джерри попытался отразить бросок в растяжке, но получил травму нижней части тела и покинул площадку.

После матча на пресс-конференции главный тренер Ойлерс Крис Кноблаух не стал делиться какой-либо информацией о состоянии Джерри.

Отметим, что Тристана обменяли из Питтсбурга, и игра против Бостона стала третьей для него в составе Эдмонтона.

К слову, как закончился поединок Эдмонтона против Бостона, можно узнать у нас на сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдмонтон Ойлерз Тристан Джарри

Статьи по теме

НХЛ: Эдмонтон обыграл Питтсбург, Миннесота разгромила Вашингтон, победы Бостона, Детройта и Колорадо НХЛ: Эдмонтон обыграл Питтсбург, Миннесота разгромила Вашингтон, победы Бостона, Детройта и Колорадо
НХЛ: Флорида одолела Даллас, Каролина обыграла Филадельфию, победы Виннипега, Эдмонтона и Колорадо НХЛ: Флорида одолела Даллас, Каролина обыграла Филадельфию, победы Виннипега, Эдмонтона и Колорадо
Эдмонтон и Питтсбург обменялись вратарями Эдмонтон и Питтсбург обменялись вратарями
Макдэвид покорил новый очковый рубеж Макдэвид покорил новый очковый рубеж

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

ЧМ-202612:54
Кейн - о Чемпионате мира: Мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира
Европа12:50
Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен
Формула 112:18
Феррари объявила дату презентацию нового болида
Европа12:18
Джан Пьеро Гасперини хочет видеть форварда Атлетико в Роме
Биатлон11:57
Дебютант сборной Украины по биатлону поделился впечатлениями от подготовки к сезону
НБА11:26
Лидер Денвера превзошел Абдул-Джаббара по результативным передачам
Украина11:05
Динамо готовит трансферные усиления. Что планирует клуб?
Теннис10:40
От зарплаты до условий. Известно, почему тренер Алькараса сказал "нет" новому контракту
НХЛ10:20
Вратарь Эдмонтона получил травму в игре против Брюинс
Европа10:00
Аллегри после поражения от Наполи: "Нужно анализировать ситуацию трезво и спокойно"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK