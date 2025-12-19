Вратарь Эдмонтона получил травму в игре против Брюинс

Кноблаух не раскрывает состояние Джерри после игры.

Голкипер Эдмонтона в матче против Бостон Брюинс получил травму.

Во время игры Тристан Джерри попытался отразить бросок в растяжке, но получил травму нижней части тела и покинул площадку.

Tristan Jarry has come out of the game with an injury in just his 3rd start with the Oilers 🤕 pic.twitter.com/qMcyCWxigu — Gino Hard (@GinoHard_) December 19, 2025

После матча на пресс-конференции главный тренер Ойлерс Крис Кноблаух не стал делиться какой-либо информацией о состоянии Джерри.

Отметим, что Тристана обменяли из Питтсбурга, и игра против Бостона стала третьей для него в составе Эдмонтона.

К слову, как закончился поединок Эдмонтона против Бостона, можно узнать у нас на сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!