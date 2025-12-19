Стало известно, будет ли Тер Штеген терпеть роль второго номера в Барселоне

Как решит свою судьбу немецкий голкипер в январе.

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген, который восстановился после травмы спины, намерен набираться игровой практики перед предстоящим Чемпионатом мира 2026.

Однако за время его отсутствия роль основного вратаря плавно перешла к Жоану Гарсии, и главный тренер Барселоны Ханси Флик не намерен менять набравшего опыта испанца на тер Штегена, только вернувшегося из лазарета.

Из-за такого решения Марк-Андре рассматривал возможность ухода из каталонской команды, но, как передает Marca, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что если голкипер будет выходить на игры Кубка Испании, этого будет достаточно для подготовки тер Штегена к чемпионату мира.

После такой позиции коуча Бундестим немецкий голкипер передумал менять клуб и готов оставаться вторым номером в Барселоне, выходя на поле исключительно в рамках Кубка Испании.

