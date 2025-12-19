Аренда аргентинца Ман Сити в Байере под угрозой досрочного завершения
Воспитанник Ривер Плейта, которого купил Манчестер Сити, а затем отдал в аренду немецкому Байеру, может вернуться в АПЛ.
Как сообщает Sky Sport, 19-летнего аргентинца Клаудио Эчеверри "горожане" отдали в аренду в Байер летом 2025 года до конца этого сезона для игровой практики, так как в Сити он не получил нужных игровых минут.
Однако в леверкузенской команде его постигла такая же судьба: он провел лишь 270 минут, отдав одну результативную передачу, из-за чего решил покинуть команду этой зимой.
🚨❌ At present, everything points towards an early termination of Claudio #Echeverri’s loan at Bayer 04 Leverkusen. Talks with interested clubs are ongoing, with a decision possibly coming this weekend.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 18, 2025
The 19 y/o is under contract at Manchester City until 2028. So far, he has… pic.twitter.com/oQPVzWwdAu
Возвращение в состав Сити маловероятно, поэтому агент аргентинца ищет ему новую команду, где он сможет продолжить сезон-2025/26.
