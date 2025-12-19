iSport.ua
Аренда аргентинца Ман Сити в Байере под угрозой досрочного завершения

Игрок недоволен малым количеством минут в составе "фармацевтов".
Сегодня, 08:15       Автор: Валентина Чорноштан
Клаудио Эчеверри / Getty Images
Клаудио Эчеверри / Getty Images

Воспитанник Ривер Плейта, которого купил Манчестер Сити, а затем отдал в аренду немецкому Байеру, может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Sky Sport, 19-летнего аргентинца Клаудио Эчеверри "горожане" отдали в аренду в Байер летом 2025 года до конца этого сезона для игровой практики, так как в Сити он не получил нужных игровых минут.

Однако в леверкузенской команде его постигла такая же судьба: он провел лишь 270 минут, отдав одну результативную передачу, из-за чего решил покинуть команду этой зимой.

Возвращение в состав Сити маловероятно, поэтому агент аргентинца ищет ему новую команду, где он сможет продолжить сезон-2025/26.

Ранее сообщалось, что звезда Арсенала столкнулся с осложнением травмы.

