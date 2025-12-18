iSport.ua
Манчестер Сити установил рекорд для английских клубов

"Горожане" вышли в свой 13-й кубковый полуфинал.
Сегодня, 00:28       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

Манчестер Сити записал на свой счет новый рекорд.

Накануне, напомним, "горожане" справились с Брентфордом и вышли в полуфинал Кубка английской лиги.

С прихода Пепа Гвардиолы в 2016 году это уже 13-й полуфинал для Сити в рамках английских кубков. Это новый рекорд среди клубов.

Также любопытно, что Манчестер Сити под руководством испанца выиграл все Кубки английской лиги, в которых доходил до полуфинала.

В Кубке Англии статистика "горожан" не такая впечатляющая - всего две победы после восьми полуфиналов.

Ранее также ПСЖ повторил рекорд Барселоны и Баварии.

