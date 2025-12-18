НХЛ: Детрой уступил дома, Вегас проиграл по буллитам
В Национальной хоккейной лиге прошло пять поединков в ночь на 18 декабря.
Несколько неожиданно Детройт без шансов дома уступил Юте, а Вегас не сумел обыграть Нью-Джерси, проиграв даже по буллитам.
Результаты НХЛ за 18 декабря
Флорида - Лос-Анджелес – 3:2
Шайбы: 13:39 Армия (Кларк, Лаферрье) (больш.) – 0:1; 22:14 Лунделль (Экблад, Самоскевич) (больш.) – 1:1; 27:04 Верхэге (Петри, Маршанд) – 2:1; 40:10 Беннетт (Маршанд) – 3:1; 44:48 Фиала – 3:2.
Детройт - Юта – 1:4
Шайбы: 21:44 Келлер (Шмалц, Петерка) – 0:1; 34:17 Макбэйн (Карконе, Дурзи) – 0:2; 49:55 Финни (Леонард, Копп) (больш.) – 1:2; 55:52 Гюнтер – 1:3; 56:23 Стенлунд (Келлер, Сергачев) – 1:4.
Сент-Луис – Виннипег – 1:0
Шайбы: 33:17 Фолк (Томас) – 1:0.
Нэшвилл – Каролина – 1:4
Шайбы: 13:00 Блэйк (Станковен, Никишин) – 0:1; 42:43 Ахо (Блэйк, Свечников) (больш.) – 0:2; 44:33 Джарвис (Ахо, Элерс) – 0:3; 48:06 Форсберг (О’Райлли, Стэмкос) – 1:3; 59:15 Ахо (Свечников) – 1:4.
Вегас - Нью-Джерси – 1:2 (по буллитам)
Шайбы: 24:50 Браун – 0:1; 55:49 Дорофеев (Стоун, Гертл) (бол.) – 1:1; победный буллит – Братт – 1:2.
