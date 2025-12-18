iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Детрой уступил дома, Вегас проиграл по буллитам

Представляем результаты матчей в НХЛ.
Сегодня, 08:49       Автор: Василий Войтюк
Детройт - Юта / Getty Images
Детройт - Юта / Getty Images

В Национальной хоккейной лиге прошло пять поединков в ночь на 18 декабря.

Несколько неожиданно Детройт без шансов дома уступил Юте, а Вегас не сумел обыграть Нью-Джерси, проиграв даже по буллитам.

Результаты НХЛ за 18 декабря

Флорида - Лос-Анджелес – 3:2

Шайбы: 13:39 Армия (Кларк, Лаферрье) (больш.) – 0:1; 22:14 Лунделль (Экблад, Самоскевич) (больш.) – 1:1; 27:04 Верхэге (Петри, Маршанд) – 2:1; 40:10 Беннетт (Маршанд) – 3:1; 44:48 Фиала – 3:2.

Детройт  - Юта   – 1:4

Шайбы: 21:44 Келлер (Шмалц, Петерка) – 0:1; 34:17 Макбэйн (Карконе, Дурзи) – 0:2; 49:55 Финни (Леонард, Копп) (больш.) – 1:2; 55:52 Гюнтер – 1:3; 56:23 Стенлунд (Келлер, Сергачев) – 1:4.

Сент-Луис – Виннипег – 1:0

Шайбы: 33:17 Фолк (Томас) – 1:0.

Нэшвилл – Каролина – 1:4

Шайбы: 13:00 Блэйк (Станковен, Никишин) – 0:1; 42:43 Ахо (Блэйк, Свечников) (больш.) – 0:2; 44:33 Джарвис (Ахо, Элерс) – 0:3; 48:06 Форсберг (О’Райлли, Стэмкос) – 1:3; 59:15 Ахо (Свечников) – 1:4.

Вегас - Нью-Джерси – 1:2 (по буллитам)

Шайбы: 24:50 Браун – 0:1; 55:49 Дорофеев (Стоун, Гертл) (бол.) – 1:1; победный буллит – Братт – 1:2.

На ISPORT также доступны все результаты матчей игрового дня в НБА..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично" Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Ред Булл подтвердил. Ферстаппен выбрал новый номер на сезон-2026 Ред Булл подтвердил. Ферстаппен выбрал новый номер на сезон-2026
Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня
ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Биатлон13:04
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси
Бокс12:46
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Формула 112:25
Ред Булл подтвердил. Ферстаппен выбрал новый номер на сезон-2026
Европа12:05
Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии
Европа11:55
Еще один украинский форвард может перейти в Жирону
Теннис11:35
Свитолина доминировала над Костюк в парном разряде на турнире в Индии
Бокс11:11
Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку
Европа10:52
МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна
Бокс10:30
Алина Шатерникова рассказала, как применила боксерские навыки вне ринга
Лига конференций10:30
Динамо - Ноа: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK