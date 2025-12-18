iSport.ua
Динамо - Ноа: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и армянской командами.
Сегодня, 10:30       Автор: Василий Войтюк
В четверг, 18 декабря, киевское Динамо в рамках пятого тура основного этапа Лиги конференций сыграет против армянского клуба Ноа.

Встреча пройдет в польском городе Люблин. 

Напомним, что у Динамо одна победа на четыре поражения в Лиге конференций, они уже потеряли шансы на выход в плоей-офф.

Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо Киев - Ноа будет доступна в этой новости.
Смотреть игру онлайн можно будет с 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.

С расписанием всех матчей Лиги конференций, в том числе матчей Динамо и Шахтера, можно ознакомиться на ISPORT.

