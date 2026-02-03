Чемпион Европы побил континентальный рекорд в беге

Венгерский легкоатлет Аттила Молнар обновил европейский рекорд по бегу на 400 м в помещении. Новое достижение он установил на этапе Мирового тура World Athletics в чешской Остраве, сообщает Суспильне Спорт.

Новый рекордсмен одолел дистанцию ​​за 45,01 секунды. Молнар побил рекорд немца Томаса Шенлебе, выступавшего под цветом ГДР. Он в 1988 году пробежал 400-метровку в помещении за 45,05 секунды.

В то же время достижение Молнара не входит даже в двадцатку самых быстрых финишей в беге на 400 м в целом. Мировой рекорд в феврале 2024 года установил канадец Кристофер Моралес Уильямс. Его результат – 44,49 секунды.

Напомним, украинка Ирина Геращенко выиграла первые соревнования после декретного отпуска.

