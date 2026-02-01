iSport.ua
Геращенко выиграла первые соревнования после возвращения из декрета

Украинка уверенно вернулась на арену.
Ирина Геращенко / Getty Images
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко провела свой первый турнир после декретного отпуска.

Напомним, что в последний раз спортсменка выступала еще в сентябре 2024 года в финале Бриллиантовой лиги. Прошлый же год Геращенко пропустила из-за беременности и рождения ребенка.

Первым стартом для украинки с тех пор стал командный чемпионат Украины.

Геращенко стартовала в секторе на высоте 1,70 м, которую взяла с первой попытки, как и все остальные вплоть до 1,83 м, которая и принесла ей победу.

После этого спортсменка также с первой попытки взяла 1,86 м и 1,90 м, а затем перенесла планку на 1,96 м. Но эта высота пока осталась непокоренной.

В будущем Геращенко планирует взять участие в национальных турнирах зимнего сезона с целью вернуться на международную арену в летнем сезоне.

Ранее также первый старт в новом сезоне выиграла и Юлия Левченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прыжки в высоту Ирина Геращенко

