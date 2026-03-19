Пятая ракетка мира снялся с мастерса в Майами

Неожиданная потеря для Miami Open, повреждения вынудило Музетти отказаться от участия.

Лоренцо Музетти снялся с турнира Miami Open.

Он сообщил об этом на своём официальном аккаунте в Instagram, у пятой ракетки мира травма правой руки.

Помимо этого, итальянец ещё не до конца оправился от травмы правого бедра, полученной на Australian Open.

Теперь его место в турнире займёт лаки-лузер, который начнёт выступление со второго круга и встретится с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания) - Янник Ганфманн (Германия).

