iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона приняла решения касательно Феррана Торреса

Испанца продадут.
Сегодня, 11:26       Автор: Валентина Чорноштан
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Форвард Барселоны Ферран Торрес, который присоединился к каталонцам в 2022 году за 55 млн евро покинет команду летом. Об этом сообщает Fichajes.

Руководство "сине-гранатовых" приняло решение, что для испанца этот сезон в футболке Барселоны станет последним. Добавим, что его текущий контракт действует до июня 2027 года.

Причиной расставания с форвардом стала его плохая реализация в течение сезона, а также финансовые проблемы каталонцев. Команде нужен нападающий, который будет делать разницу в каждом матче.

Добавим, что этим летом также может уйти Левандовски. Уход поляка улучшит финансовое состояние Барселоны для покупки нового игрока. Кроме того, клуб планирует продать Торреса более чем за 60 млн евро, такая сумма поможет "сине-гранатовым" осуществить трансферы других игроков этим летом.

Тем временем Арсенал демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ферран Торрес

Статьи по теме

Звезда Барселоны отказался от вариантов из Саудовской Аравии Звезда Барселоны отказался от вариантов из Саудовской Аравии
Ливерпуль готовит 45 млн евро за 20-летнего вингера Барселоны Ливерпуль готовит 45 млн евро за 20-летнего вингера Барселоны
Барселона повторила рекорд Ла Лиги по очкам Барселона повторила рекорд Ла Лиги по очкам
Барселона дожала в гостях Осасуну Барселона дожала в гостях Осасуну

Видео

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛЧ Бавария - ПСЖ
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома повели в серии второго раунда
просмотров

Последние новости

Европа11:26
Барселона приняла решения касательно Феррана Торреса
Формула 110:57
Ф-1 обсуждает новый слот для отменённых гонок
Европа10:39
Арсенал демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия
Бокс10:02
Усик может провести бой с Кабаелом в Германии
Другое09:40
Награда за характер: участник Olympic Dreams Денис Тупицкий отмечен Президентом Украины
Европа09:36
Ливерпуль включился в борьбу за защитника Борнмута
Лига Чемпионов09:10
Бавария – ПСЖ: анонс полуфинала Лиги чемпионов
НХЛ09:09
Плей-офф НХЛ: Миннесота уступила Колорадо
НБА08:52
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома повели в серии второго раунда
НБА08:49
Плей-офф НБА: Детройт справился с Кливлендом, Лейкерс уступил Оклахоме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK