Барселона приняла решения касательно Феррана Торреса

Форвард Барселоны Ферран Торрес, который присоединился к каталонцам в 2022 году за 55 млн евро покинет команду летом. Об этом сообщает Fichajes.

Руководство "сине-гранатовых" приняло решение, что для испанца этот сезон в футболке Барселоны станет последним. Добавим, что его текущий контракт действует до июня 2027 года.

Причиной расставания с форвардом стала его плохая реализация в течение сезона, а также финансовые проблемы каталонцев. Команде нужен нападающий, который будет делать разницу в каждом матче.

Добавим, что этим летом также может уйти Левандовски. Уход поляка улучшит финансовое состояние Барселоны для покупки нового игрока. Кроме того, клуб планирует продать Торреса более чем за 60 млн евро, такая сумма поможет "сине-гранатовым" осуществить трансферы других игроков этим летом.

Тем временем Арсенал демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!