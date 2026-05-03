Барселона повторила рекорд Ла Лиги по очкам
Накануне Барселона провела матч с Осасуной, который закончился победой подопечных Ханси Флика. Таким образом "сине-гранатовые" набрали 88 очков.
Следовательно, команда повторила рекорд чемпионата Испании по количеству набранных очков после 34 туров.
Барселона в третий раз набрала столько очков после 34 матчей в Ла Лиге. Ранее такой статистикой команда могла "похвастаться" в сезонах-2010/11 и 2012/13.
El Barça de Flick ya está a la altura de los mejores.— Pedro Martin (@pedritonumeros) May 2, 2026
Más puntos en la 34ªJ de una Liga de Primera:
88 Barça en 2010-11 (Guardiola)
88 Madrid en 2011-12 (Mourinho)
88 Barça en 2012-13 (Vilanova)
88 Barça en 2025-26 (Flick)
El Barça de Flick aún puede llegar a los 100 puntos.
Добавим, что ни один коллектив в истории Примеры не набирал больше 88 баллов за 34 игры.
К слову, Реал потерял важного защитника перед Эль Класико.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!