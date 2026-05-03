Барселона повторила рекорд Ла Лиги по очкам

Если Реал потеряет очки в матче 3 мая, каталонцы станут чемпионами.
Сегодня, 07:52       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Барселоны / Getty Images

Накануне Барселона провела матч с Осасуной, который закончился победой подопечных Ханси Флика. Таким образом "сине-гранатовые" набрали 88 очков.

Следовательно, команда повторила рекорд чемпионата Испании по количеству набранных очков после 34 туров.

Барселона в третий раз набрала столько очков после 34 матчей в Ла Лиге. Ранее такой статистикой команда могла "похвастаться" в сезонах-2010/11 и 2012/13.

Добавим, что ни один коллектив в истории Примеры не набирал больше 88 баллов за 34 игры.

К слову, Реал потерял важного защитника перед Эль Класико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига

