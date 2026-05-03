Осасуна - Барселона 1:2: обзор матча и результат игры 02.05.2026

Каталонцы только под конец матча забили дважды, но и пропустили.

В субботу, 2 мая, Осасуна принимала на своем поле Барселону в матче 34-го тура испанской Ла Лиги.

Лидеру чемпионата удалось выйти победителем из противостояния с поздними голами, обыграв соперника со счетом 2:1.

Барселона владела преимуществом в первом тайме, однако так и не смогла открыть счет в матче. А первого забитого мяча в поединке пришлось ждать до 81-й минуты. Маркус Рашфорд с правого фланга вырезал выверенную передачу на Роберта Левандовски, а тот с линии вратарской головой отправил мяч в сетку.

Спустя пять минут каталонской команде удалось удвоить своем преимущество усилиями Феррана Торреса, который откликнулся на разрезную передачу от Фермина Лопеса слева в штрафной и переиграл голкипера. Осасуна быстро отквитала один мяч благодаря голу Рауля Гарсии, однако гости до конца встречи сумели сохранить победный результат.

Барселона с 88 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги и опережает на 14 баллов Реал, который сыграл на один матч меньше. Осасуна идет на десятой позиции, имея в своем активе 42 пункта.

Статистика матча Осасуна - Барселона 34-го тура чемпионата Испании

Осасуна - Барселона 1:2

Голы: Рауль Гарсия, 88 - Левандовски, 81, Торрес, 86

Ожидаемые голы (xG): 0.92 - 1.20

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 9 - 13

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 3 - 7

Фолы: 9 - 10

Осасуна: Эррера - Розье, Бойомо, Катена, Галан - Монкайола (Осамбела, 86), Торро (Барха, 85) - Руб. Гарсия (Бретонес, 86), М. Гомес (Орос, 69), Моро - Будимир (Рауль Гарсия, 69).

Барселона: Ж. Гарсия - Канселу, Кубарси, Э. Гарсия (Араухо, 82), Мартин - Педри (Берналь, 88), Гави (Торрес, 62) - Бардагжи (Рашфорд, 62), Фермин, Ольмо - Левандовски.

Предупреждения: Монкайола - Гави, Э. Гарсия.

