Жирона - Мальорка 0:1: обзор матча и результат игры 01.05.2026

В пятницу, 1 мая, Жирона принимала на своем поле Мальорку в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда потерпела неудачу в домашнем противостоянии с соседом по нижней части турнирной таблицы, уступив с минимальным счетом 0:1.

Определяющим в поединке стал гол Саму Кошты, который отличился незадолго до перерыва. Хоан Мохика с левого угла штрафной выполнил выверенную навесную передачу, а португалец с линии вратарской головой отправил мяч в сетку.

Во второй половине встречи хозяева поля полностью захватили инициативу, однако зацепиться хотя бы за ничейный результат не смогли.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков отыграл весь матч и заработал предупреждение в компенсированное к первому тайму время.

Мальорка с 38 баллами обошла в турнирной таблице Ла Лиги Жирону, занимая 15-е место. Каталонская команда имеет такое же количество набранных очков и расположилась строчкой ниже.

Статистика матча Жирона - Мальорка 34-го тура чемпионата Испании

Жирона - Мальорка 0:1

Гол: Саму Кошта, 43

Ожидаемые голы (xG): 1.43 - 1.18

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 5 - 2

Фолы: 8 - 25

Жирона: Гассанига - Мартинес (Ринкон, 83), Франсес, Витор Рейс, Блинд (Ринкон, 74) - Бельтран (Лемар, 74), Витсель, Унахи - Рока (Хиль, 70), Эчеверри (Стуани, 70), Цыганков.

Мальорка: Роман - Маффео, Вальент, Маскарель, Мохика - Дардер (Лопес, 79), Морланес (Льябрес, 78), Саму Кошта, Торре (Лувумбу, 66) - Калумба (Вирджили, 46, Санчес, 72), Мурики.

Предупреждения: Цыганков, Рейс - Маффео, Вальент, Мохика.

