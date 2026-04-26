Барселона близка к одному из лучших результатов в истории чемпионата

Может повторить достижения эпохи Гвардиолы.
Сегодня, 13:14       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона логотип / Getty Images

На данный момент Барселона после 33 туров чемпионата Испании имеет 85 очков, каталонцы близки к рекорду сезона-2010/11.

Тогда команда под руководством Пепа Гвардиолы набрала больше всего очков после первых 33 матчей в истории турнира - а именно 88 очков.

Отмечается, что если "блаугранас" победят во всех оставшихся матчах Ла Лиги, они смогут завершить сезон со 100 очками в активе.

Ранее Барселоне это уже удавалось - в сезоне-2012/13, а также такой статистикой мог похвастаться Реал в сезоне-2011/12.

