Барселона близка к одному из лучших результатов в истории чемпионата

На данный момент Барселона после 33 туров чемпионата Испании имеет 85 очков, каталонцы близки к рекорду сезона-2010/11.

Тогда команда под руководством Пепа Гвардиолы набрала больше всего очков после первых 33 матчей в истории турнира - а именно 88 очков.

Отмечается, что если "блаугранас" победят во всех оставшихся матчах Ла Лиги, они смогут завершить сезон со 100 очками в активе.

85 - FC Barcelona have accumulated 85 points in the 2025/26 LaLiga season (W28 D1 L4) - Only the same Barça side in the 2010/11 season (88) have ever won more points after their first 33 matches of a season in the competition’s history (three points per win). Decisive. pic.twitter.com/Ujh93FOXBT — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2026

Ранее Барселоне это уже удавалось - в сезоне-2012/13, а также такой статистикой мог похвастаться Реал в сезоне-2011/12.

