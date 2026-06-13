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Футбол

Обладатель Золотого мяча объяснил, почему не остался в Барселоне

Не жалеет о переходе.
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Усман Дембеле рассказал, почему принял решение уйти из Барселоны летом 2023 года.

Французский форвард подчеркнул, что, несмотря на привязанность к каталонскому клубу, переход в ПСЖ был важным шагом для его карьеры.

Я считаю, что пришло время покинуть клуб. Хотя я был очень привязан к Барселоне, ведь это команда, за которую я болел с самого детства. Но для меня было важно подписать контракт с ПСЖ. Я думаю, что принял правильное решение, покинув Барселону.

Напомним, что Дембеле присоединился к каталонской команде после сенсационного ухода Неймара в 2017 году. За почти шесть лет в команде Усман выиграл три чемпионских титула Испании, два Кубка Испании и два Суперкубка Испании.

К слову, бывший хавбек Реала близок к уходу из футбола после чемпионата мира‑2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Усман Дембеле

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