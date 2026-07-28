Барса готовит план Б на случай срыва трансфера Альвареса

Барселона продолжает поиски нового центрального нападающего. Об этом сообщает ESPN.

Добавим, что главной целью остаётся Альварес, однако его переход зависит от решения мадридского Атлетико. Если договориться не удастся, Барселона переключится на форварда Борнмута.

Напомним, что минувшим летом Эли Крупи перешёл в Борнмут из Лорьяна за 15 млн евро, а в дебютном сезоне забил 13 голов в 35 матчах, из‑за чего английский клуб не намерен расставаться с одним из своих лидеров и оценивает игрока более чем в 100 млн евро.

Отмечается, что такая сумма считается слишком высокой для Барселоны, поэтому каталонцы рассчитывают вернуться к варианту с 20‑летним французом, только в случае если Борнмут снизит свои финансовые требования.

Ранее стало известно, что Альварес готов к радикальным действиям, чтобы уйти из Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!