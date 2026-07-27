Полозюк завоевала историческую медаль на ЧМ-2026 по фехтованию

Первая медаль в женской рапире для Украины.

Украинская фехтовальщица Алина Полозюк завоевала историческую медаль на ЧМ по фехтованию.

В Гонконге сейчас проходит ЧМ-2026 по фехтованию. Полозюк представляла Украину в женской рапире.

Украинка легко одолела хозяйку турнира Хуан Цяньцянь, затем сумела пройти Аделин Сеник из Молдовы, а уже в четвертьфинале встретилась с первым номером рейтинга Мартини Батини.

Полозюк сумела одолеть соперницу со счетом 15:9, но уже в полуфинале уступила другой итальянке Арианне Эрриго.

По итогам турнира Полозюк завоевала бронзовую медаль, которая стала первой в истории для Украины в женской рапире.

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