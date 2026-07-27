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Футбол

Романо: Довбик сменит Рому на другую команду Серии А

Принял предложение Болоньи.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Артем Довбик близок к переходу в Болонью на правах аренды.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянские клубы уже достигли соглашения по трансферу украинского нападающего, а сам футболист согласился на переход.

Арендное соглашение рассчитано до июня 2027 года. Во вторник, 28 июля, Довбик должен пройти медицинское обследование, после чего сделка будет официально оформлена.

Параллельно Рома готовит трансфер нападающего Болоньи Сантьяго Кастро, который соответственно сменит украинского форварда в составе римлян.

К слову, Бешикташ хочет усилить атаку игроком из Аль-Хиляля.

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