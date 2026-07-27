Романо: Довбик сменит Рому на другую команду Серии А
Артем Довбик близок к переходу в Болонью на правах аренды.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянские клубы уже достигли соглашения по трансферу украинского нападающего, а сам футболист согласился на переход.
Арендное соглашение рассчитано до июня 2027 года. Во вторник, 28 июля, Довбик должен пройти медицинское обследование, после чего сделка будет официально оформлена.
🚨🔴🔵 Bologna have agreed loan deal to sign Artem Dovbyk from AS Roma, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Agreement until June 2027 for Dovbyk who accepted the proposal and will travel for medical on Tuesday. 🇺🇦
Santiago Castro will join AS Roma. 💛❤️ pic.twitter.com/DV0mMA1Z5j
Параллельно Рома готовит трансфер нападающего Болоньи Сантьяго Кастро, который соответственно сменит украинского форварда в составе римлян.
К слову, Бешикташ хочет усилить атаку игроком из Аль-Хиляля.
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