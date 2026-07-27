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Баскетбол

Сиксерс собираются забрать Бронни у Лейкерс

Хотят видеть в составе сына Леброна.
Сегодня, 13:46       Автор: Валентина Чорноштан
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

Филадельфия рассматривает возможность обмена Бронни Джеймса. Об этом сообщает Basket News.

Сиксерс могут предложить Лейкерс будущий выбор во втором раунде драфта и задействовать 2,3 млн долларов, чтобы принять на себя контракт молодого защитника.

Следовательно, такая схема позволила бы провести сделку без отправки игрока в Лос-Анджелес. Добавим, что обмен мог бы стать особенно актуальным, если бы Леброн Джеймс захотел снова выступать вместе с сыном.

Однако агент обоих баскетболистов Рич Пол опроверг подобные предположения. Напомним, что ранее Лейкерс полностью гарантировали Бронни зарплату в размере 2,29 млн долларов на сезон‑2026/27.

К слову, новичок Филадельфии вставил трейд‑кикер 15% в контракт.

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