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Автоспорт

Антонелли рассказал, как Мерседес переиграл соперников в Венгрии

Также подвёл итоги первой половины сезона перед летней паузой.
Сегодня, 13:26       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелли / Getty Images
Кими Антонелли / Getty Images

Кими Антонелли прокомментировал третье место в Гран-при Венгрии, отметив, что гонка получилась непростой из‑за сложностей с обгонами, передаёт официальный сайт F1. 

Пилот Мерседеса рассказал, что команда изначально планировала провести гонку с одной остановкой в боксах, однако проблемы с задними шинами заставили изменить стратегию и перейти на два пит-стопа.

По словам Антонелли, на заключительном отрезке он смог показать хороший темп, что позволило удержать третью позицию и подняться на подиум. При этом виртуальная машина безопасности усложнила ситуацию, поскольку Льюис Хэмилтон получил свежие шины и начал сокращать отставание.

Итальянец также отметил, что первая половина сезона превзошла ожидания команды. Теперь Мерседесу необходимо продолжать прогрессировать и наращивать темп во второй части чемпионата.

Напомним, что наконец‑то решилось, как пройдёт Гран‑при Бахрейна‑2026, из‑за военного конфликта этап состоится на другой трассе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Андреа Кими Антонелли

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