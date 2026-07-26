Норрис стал победителем Гран-при Венгрии
В воскресенье, 26 июля, состоялась гонка на одиннадцатом этапе сезона Формулы-1 - Гран-при Венгрии.
Лучшим на трассе Хунгароринг стал пилот Макларена Ландо Норрис, который одержал победу, стартовав с поул-позиции.
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На старте гонки британский гонщик пропустил вперед Оскара Пиастри, но в итоге вернул себе первую позицию, тогда как его напарник сошел из-за технических проблем.
LANDO NORRIS WINS THE HUNGARIAN GRAND PRIX!! 🏁🏆🎉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tYrJ7ZuI9C— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Вторым к финишу пришел пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, а третье место занял текущий лидер личного зачета Андреа Кими Антонелли из Мерседеса.
THE TOP 10 IN HUNGARY 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/2GZYDpm3x0— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Для действующего чемпиона мира и команды Макларен эта победа стала первой в нынешнем сезоне.
Гран-при Венгрии
- Ландо Норрис (Макларен) - 70 кругов
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +15,080
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +18,728
- Шарль Леклер (Феррари) +23,840
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +24,540
- Изак Аджар (Ред Булл) +55,488
- Джордж Расселл (Мерседес) +57,503
- Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 круг
- Нико Хюлькенберг (Ауди) +1 круг
- Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) +1 круг
- Габриэл Бортолето (Ауди) +1 круг
- Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг
- Франко Колапинто (Альпин) +2 круга
- Эстебан Окон (Хаас) +2 круга
- Алекс Албон (Уильямс) +2 круга
- Карлос Сайнс (Уильямс) +2 круга
- Оливер Бермэн (Хаас) +2 круга
Сошли:
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Серхио Перес (Кадиллак)
- Валттери Боттас (Кадиллак)
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.
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