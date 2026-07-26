Норрис стал победителем Гран-при Венгрии

Действующий чемпион мира выиграл первую гонку в сезоне.

В воскресенье, 26 июля, состоялась гонка на одиннадцатом этапе сезона Формулы-1 - Гран-при Венгрии.

Лучшим на трассе Хунгароринг стал пилот Макларена Ландо Норрис, который одержал победу, стартовав с поул-позиции.

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На старте гонки британский гонщик пропустил вперед Оскара Пиастри, но в итоге вернул себе первую позицию, тогда как его напарник сошел из-за технических проблем.

Вторым к финишу пришел пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, а третье место занял текущий лидер личного зачета Андреа Кими Антонелли из Мерседеса.

Для действующего чемпиона мира и команды Макларен эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

Гран-при Венгрии

Ландо Норрис (Макларен) - 70 кругов Макс Ферстаппен (Ред Булл) +15,080 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +18,728 Шарль Леклер (Феррари) +23,840 Льюис Хэмилтон (Феррари) +24,540 Изак Аджар (Ред Булл) +55,488 Джордж Расселл (Мерседес) +57,503 Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 круг Нико Хюлькенберг (Ауди) +1 круг Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) +1 круг Габриэл Бортолето (Ауди) +1 круг Пьер Гасли (Альпин) +1 круг Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг Франко Колапинто (Альпин) +2 круга Эстебан Окон (Хаас) +2 круга Алекс Албон (Уильямс) +2 круга Карлос Сайнс (Уильямс) +2 круга Оливер Бермэн (Хаас) +2 круга

Сошли:

Оскар Пиастри (Макларен)

Серхио Перес (Кадиллак)

Валттери Боттас (Кадиллак)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.

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