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Автоспорт

Норрис стал победителем Гран-при Венгрии

Действующий чемпион мира выиграл первую гонку в сезоне.
Сегодня, 18:30       Автор: Игорь Мищук
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

В воскресенье, 26 июля, состоялась гонка на одиннадцатом этапе сезона Формулы-1 - Гран-при Венгрии.

Лучшим на трассе Хунгароринг стал пилот Макларена Ландо Норрис, который одержал победу, стартовав с поул-позиции.

Читай также: Гран-при Венгрии: Норрис выиграл гонку, Ферстаппен и Антонелли - в тройке

На старте гонки британский гонщик пропустил вперед Оскара Пиастри, но в итоге вернул себе первую позицию, тогда как его напарник сошел из-за технических проблем.

Вторым к финишу пришел пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, а третье место занял текущий лидер личного зачета Андреа Кими Антонелли из Мерседеса.

Для действующего чемпиона мира и команды Макларен эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

Гран-при Венгрии

  1. Ландо Норрис (Макларен) - 70 кругов
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +15,080
  3. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +18,728
  4. Шарль Леклер (Феррари) +23,840
  5. Льюис Хэмилтон (Феррари) +24,540
  6. Изак Аджар (Ред Булл) +55,488
  7. Джордж Расселл (Мерседес) +57,503
  8. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 круг
  9. Нико Хюлькенберг (Ауди) +1 круг
  10. Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) +1 круг
  11. Габриэл Бортолето (Ауди) +1 круг
  12. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
  13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
  14. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг
  15. Франко Колапинто (Альпин) +2 круга
  16. Эстебан Окон (Хаас) +2 круга
  17. Алекс Албон (Уильямс) +2 круга
  18. Карлос Сайнс (Уильямс) +2 круга
  19. Оливер Бермэн (Хаас) +2 круга

Сошли:

  • Оскар Пиастри (Макларен)
  • Серхио Перес (Кадиллак)
  • Валттери Боттас (Кадиллак)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.

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