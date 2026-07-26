Президент Чехии появился на Гран-при Венгрии в неожиданной роли

Президент Чехии Петр Павел в необычной роли посетил Гран-при Венгрии Формулы-1.

64-летний политик присутствовал на трассе Хунгароринг не с официальным визитом в качестве зрителя, а с полным комплектом фотооборудования и официальной аккредитацией FIA и поработал фотографом.

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Глава чешского государства давно увлекается спортивной фотографией, а особенно специализируется на автоспорте, сообщает Motorsport.

The Czech Republic president Petr Pavel is one of the official photographers of the #HungarianGP today 📸



The 64 year old is a passionate sports photographer, with a particularly focus on motorsport. pic.twitter.com/5Rrk1JwNsV — Autosport (@autosport) July 26, 2026

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Для Павела это не первый подобный опыт работы на спортивных соревнованиях. Ранее он уже работал фотографом на гонке 24 часа Ле-Мана, также снимал MotoGP, World Superbike, NASCAR, ралли Дакар.

Фотографии Павела, сделанные им на ралли Дакар в 2025 году, были выставлены в Национальном техническом музее в Праге, а в прошлом году фотоальбом с его работами был продан на благотворительном аукционе почти за 30 тысяч евро.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты Гран-при Венгрии.

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