На Хунгароринге переименовали повороты в честь известных пилотов

Хэмилтон, Шумахер и другие получили именные места на трассе.

Хунгароринг официально переименовал ряд поворот.

В этом году Гран-при Венгрии празднует свое 40-летие. И в честь этого ряд поворотов получил новые названия.

Так второй поворот теперь называется в честь Льюиса Хэмилтона, который является рекордсменом Хунгароринга с восемью победами.

Также такой чести удостоились Михаэль Шумахер, Айртон Сенна, Нельсон Пике и Найджелл Мэнселл.

11-й поворот, который после аварии Жана Алези неофициально назывался в его честь теперь называется официально Алези.

С расписанием и результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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