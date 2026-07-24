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Футбол

Сборная Италии выбрала нового главного тренера

Андреа Пирло готов подписать контракт.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Пирло / Getty Images
Андреа Пирло / Getty Images

Сборная Италии определилась с кандидатурой нового главного тренера, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что накануне Пеп Гвардиола все же отклонил предложение Федерации футбола Италии, а потому чиновникам пришлось обратиться к плану Б.

Им стал легенда "скуадры адзурры" Андреа Пирло.

Ожидается, что переговоры с 47-летним пройдут очень быстро. Пирло предлагают контракт до конца ЧМ-2030 с зарплатой в 1,5 млн евро в год.

Вероятно, стороны действительно быстро заключат сделку, и в таком случае официальная презентация может состояться уже на будущей неделе.

Ранее также сборная Бельгии представила нового главного тренера.

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