Легенда сборной Франции может возглавить Сенегал

Патрик Виейра уже ведет переговоры с федерацией.

Сенегальская футбольная федерация (FSF) может назначить новым тренером Патрика Виейра, пишет Foot Mercato.

Напомним, что ЧМ-2026 Сенегал вылетел в 1/16 финала, проиграв в дополнительное время Бельгии.

После этого FSF объявил об отставке главного тренера Папа Тиава, однако фактически оно еще не произошло. Министерство спорта должно оценить ситуацию и дать разрешение на увольнение.

Тем не менее федерация уже ищет преемника Тиава, и вероятней всего, им станет Патрик Виейра. Стороны уже ведут переговоры, которые уверенно движутся к заключению сделки.

Ранее также сообщалось, что сборная Италии также ведет переговоры с новым главным тренером.

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