"Дает качество": Тренер Дженоа рассказал о роли Малиновского в команде

Главный тренер Дженоа Патрик Виейра поделился мыслями об украинском полузащитнике Руслане Малиновском.

После успешных выступлений хавбека за сборную Украины наставник "россоблу" отметил важность такого игрока для его команды.

"Малиновский - важный игрок для нас, потому что дает качество в финальной трети, отдает передачи и наносит удары по воротам. Однако когда он держит мяч, мы должны действовать в атаке и создавать эти линии передач для него. Когда структура команды правильная, мы получаем качество такого игрока, как Руслан.

Сборная Украины играла по схеме 4-3-3, а он играл ближе к нападающему справа. И так же он играет у нас. Но мы не можем сравнивать сборную и клуб. То, что важно для меня и для клуба - это иметь игрока в форме, который может сделать разницу. А голы и ассисты добавляют ему уверенности, и он передает это партнерам", - приводит слова Виейра TMW.

В нынешнем сезоне Малиновский провел за Дженоа шесть матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, ранее Малиновский попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2026.

