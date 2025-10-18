iSport.ua
"Дает качество": Тренер Дженоа рассказал о роли Малиновского в команде

Патрик Виейра оценил украинского полузащитника на фоне успешных выступлений за сборную.
Сегодня, 13:05       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Главный тренер Дженоа Патрик Виейра поделился мыслями об украинском полузащитнике Руслане Малиновском.

После успешных выступлений хавбека за сборную Украины наставник "россоблу" отметил важность такого игрока для его команды.

"Малиновский - важный игрок для нас, потому что дает качество в финальной трети, отдает передачи и наносит удары по воротам. Однако когда он держит мяч, мы должны действовать в атаке и создавать эти линии передач для него. Когда структура команды правильная, мы получаем качество такого игрока, как Руслан.

Сборная Украины играла по схеме 4-3-3, а он играл ближе к нападающему справа. И так же он играет у нас. Но мы не можем сравнивать сборную и клуб. То, что важно для меня и для клуба - это иметь игрока в форме, который может сделать разницу. А голы и ассисты добавляют ему уверенности, и он передает это партнерам", - приводит слова Виейра TMW.

В нынешнем сезоне Малиновский провел за Дженоа шесть матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, ранее Малиновский попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2026.

