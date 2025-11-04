iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Высшая оценка! Малиновский стал лучшим в поединке Серии А

SofaScore признал Малиновского лучшим в матче Дженоа.
Сегодня, 07:22       Автор: Валентина Чорноштан
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В понедельник, 3 ноября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Италии между Сассуоло и Дженоа.

Полузащитник "грифонов" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и уже на 18-й минуте открыл счёт. Хавбек покинул поле на 59-й минуте.

За это время украинец отметился двумя ключевыми передачами, двумя навесами (ни один из них не стал точным) и 25 точными пасами из 28 попыток.

Статистический портал SofaScore признал Руслана лучшим игроком матча, поставив ему оценку 8,3 балла — это лучший результат среди всех футболистов обеих команд. В то же время WhoScored оценил выступление Малиновского скромнее — 6,2 балла.

Матч закончился победой Дженоа со счетом 1:2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский ФК Дженоа

Статьи по теме

Бывший тренер Ромы может возглавить Дженоа Бывший тренер Ромы может возглавить Дженоа
Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения
Виейра отметил игру Малиновского несмотря на поражение Дженоа Виейра отметил игру Малиновского несмотря на поражение Дженоа
Полесье ведет переговоры о продлении контрактов с тремя футболистами Полесье ведет переговоры о продлении контрактов с тремя футболистами

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ сыграет с Баварией, а Ливерпуль отправится на Сантьяго Бернабеу
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров
NaVi против Heroic на IEM Chengdu
просмотров

Последние новости

Украина11:29
Полесье ведет переговоры о продлении контрактов с тремя футболистами
Бокс10:58
Энтони Джошуа заинтересовался лагерем Усика в Валенсии
ЧМ-202610:30
Известно, кого вызвал Ребров на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2026
Украина10:18
УЕФА запретил слоган на новой форме сборной Украины
Лига Чемпионов09:56
Звездный форвард Арсенала не сыграет против Славии в ЛЧ
Киберспорт09:31
NaVi против Heroic на IEM Chengdu
Украина09:26
Завершение эпохи. Агафонов прощается с профессиональным баскетболом
НХЛ08:55
НХЛ: Торонто обыграл Питтсбург, Сиэтл уверенно взял верх над Чикаго
НБА08:33
НБА: Миннесота и Юта побеждают, Милуоки вырывает драматичную победу в овертайме
Европа07:57
Футбол сегодня: ПСЖ сыграет с Баварией, а Ливерпуль отправится на Сантьяго Бернабеу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK