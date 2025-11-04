Высшая оценка! Малиновский стал лучшим в поединке Серии А

В понедельник, 3 ноября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Италии между Сассуоло и Дженоа.

Полузащитник "грифонов" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и уже на 18-й минуте открыл счёт. Хавбек покинул поле на 59-й минуте.

За это время украинец отметился двумя ключевыми передачами, двумя навесами (ни один из них не стал точным) и 25 точными пасами из 28 попыток.

Статистический портал SofaScore признал Руслана лучшим игроком матча, поставив ему оценку 8,3 балла — это лучший результат среди всех футболистов обеих команд. В то же время WhoScored оценил выступление Малиновского скромнее — 6,2 балла.

Матч закончился победой Дженоа со счетом 1:2.

